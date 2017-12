GENOA, PORTE APERTE E ROSA AL COMPLETO VERSO IL TORINO

26 dicembre 2017

Riprende la preparazione per il Genoa in vista della gara in programma sabato contro il Torino. Gli allenamenti per l’ultima gara del girone d’andata verranno fatti a porte aperte con famiglie e bambini in prima fila. Nel pomeriggio il ritorno sul campo agli ordini di mister Ballardini sotto gli occhi dei tifosi, l’allenatore dopo il break natalizio potrà contare su tutta la rosa per preparare al meglio la sfida ai granata.