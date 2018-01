GENOA: PERSONALIZZATO PER BIRASCHI E VELOSO, IZZO A RIPOSO

4 gennaio 2018

Il Genoa continua la preparazione in vista del prossimo impegno casalingo, sabato contro il Sassuolo. Penultimo allenamento settimanale oggi, sostenuto da Perin e compagni al Centro Sportivo Signorini. Colazione, riunione tecnica e pranzo hanno fatto da cornice al programma sul terreno di gioco, incentrato sugli aspetti tattici e le prove di formazione che saranno richiamate nella rifinitura a porte chiuse di domani. Quattro i giocatori che non hanno partecipato ai lavori collettivi, per sottoporsi a un iter personalizzato: Biraschi e Veloso (per entrambi lavoro differenziato), Izzo (a riposo) e Migliore.