GENOA, PERINETTI: "ROSSI? SARA 'UN EQUIVOCO, NE SIAMO CONVINTI"

25/09/2018

“Giuseppe è un giocatore dalla correttezza unica, siamo convinti che potrà dimostrare la sua estraneità dei fatti". Queste le parole del Direttore Generale del Genoa Giorgio Perinetti che, venuto a sapere della positività all'antidoping di Giuseppe Rossi non ha tardato a difendere l'ex rossoblu: "Si tratterà di un equivoco, ne abbiamo già avuti di casi di farmaci assunti per motivi ben diversi dall’intento di alterare le prestazioni sportive, comunque noi siamo convintissimi che il giocatore possa dimostrare la sua estraneità ai fatti. Addio? L’interruzione del rapporto con Rossi è avvenuta in maniera quasi consensuale, noi avevamo un’opzione che non abbiamo esercitato in accordo col giocatore: avevamo altri programmi, è stata una scelta tecnica".