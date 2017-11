GENOA, PERINETTI: "BALLARDINI SCELTA UNANIME"

7 novembre 2017

"Abbiamo voltato pagina e, con una decisione unanime, abbiamo puntato su mister Ballardini. E' stata l'unica persona a cui abbiamo pensato per le qualità del professionista, lo spessore dell'uomo, la conoscenza della realtà". Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha accolto così il nuovo tecnico del Grifone, che ha preso il posto di Ivan Juric, esonerato dopo la sconfitta nel derby. "So con quanta caparbietà abbiano lavorato. Conosco l'affetto e la partecipazione con cui hanno rivestito questa esperienza. I ringraziamenti sono doverosi, ma soprattutto sentiti - ha aggiunto il dirigente in conferenza stampa ringraziando l'allenatore croato e il suo staff - La situazione richiede un impatto incisivo sulla squadra, che non sta riuscendo a esprimere i suoi valori. Occorre una chiave di accesso mentale, tecnica, tattica. La squadra ha cultura del lavoro, ma ha il rammarico di non dimostrare il potenziale".