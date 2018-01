GENOA, PERIN IN GRANDE SPOLVERO IN ALLENAMENTO

17 gennaio 2018

Giornata intensa di lavoro per il Genoa: esercitazioni con la palla per possesso e poi condizionamento, seguiti da una partitella a metà campo caratterizzata da un accentuato spirito agonistico. Non si è andati per il sottile a vedere dagli scontri fortuiti di gioco. In grande spolvero Perin, che ha parato anche un rigore in partitella. Non ci sono novità sul fronte infermeria. Domani altra seduta a porte chiuse.