GENOA, PERIN: "IL DOPO-BUFFON IN NAZIONALE? ME LA GIOCHERÒ"

2 febbraio 2018

Mancano quattro giorni dalla sfida di lunedì in casa della Lazio, e il capitano del Genoa, Mattia Perin, è già pronto: “Non sarà facile – ha detto ai microfoni di Primocanale- ma se proprio devo dirlo, sento che vinceremo noi. Dobbiamo raggiungere il prima possibile la tranquillità, facendo 40 punti”. E sull’eredità di Buffon in Nazionale ha ammesso: “Gigi è un mostro sacro: quando smetterà me la giocherò anch'io”.