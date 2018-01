GENOA, PELLEGRI TORNA ARRUOLABILE PER IL SASSUOLO

2 gennaio 2018

Giornata di lavoro per il Genoa. Nella seconda seduta i rossoblù hanno potuto riabbracciare Pietro Pellegri, reduce – come molti – da un'influenza: il giovane è recuperato e torna arruolabile per la gara con il Sassuolo di sabato. Percorsi pre-definiti a campo ridotto e con l'utilizzo contemporaneo di tre porte regolamentari per i ragazzi di Ballardini, che assieme allo staff disseminato il terreno di cinesi per delimitare le aree di azione e competenza.