GENOA: NEL RITIRO PRE-SAMP ANCHE PREZIOSI

1 novembre 2017

Ritrovo in matitnata e partenza per Coccaglio per il Genoa, che ha iniziato oggi il ritiro di tre giorni prima del rientro alla base in vista del derby con la Samp. I giocatori, informa il sito ufficiale, sono stati impegnati in una serie di esercitazioni tecniche, tattiche e atletiche, integrate da partitelle tematiche. Il presidente Preziosi ha raggiunto dirigenti, staff e team. Le operazioni in vista del derby sono ufficialmente iniziate.