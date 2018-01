GENOA, MIGLIORE STA PER RIENTRARE IN GRUPPO

18 gennaio 2018

Genoa al lavoro, prima parte basata su percorsi atletici, poi fase tattica in preparazione del match con la Juventus. Partitella finale. Non ha partecipato alla seduta Centurion. Iter sempre differenziato, in determinati frangenti, per Migliore destinato a rientrare in gruppo dopo il via libera da parte dei dottori. Domani allenamento a porte chiuse.