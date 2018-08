GENOA, MEDEIROS TORNA IN GRUPPO

29/08/2018

Una singola sessione di allenamento per il Genoa in giornata, con la squadra agli ordini di Ballardini in una seduta più lunga del solito nella tarda mattinata. In sala video i rossoblù hanno analizzato la partita giocata contro l’Empoli prima di passare alla parte atletica e alla ripetizione degli schemi. È tornato in gruppo Medeiros.