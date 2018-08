GENOA: MAZZITELLI TORNA IN GRUPPO

22/08/2018

Per il Genoa si avvicina sempre più la sfida contro l’Empoli e al Signorini si inizia a respirare il clima partita, con tutte le attenzioni rivolte alle prove tattiche, alla sincronizzazione dei movimenti e ai lavori per reparti che hanno monopolizzato la fase centrale dell’unica seduta svolta oggi. È tornato in gruppo Mazzitelli. La preparazione proseguirà nella giornata di venerdì con un’altra seduta a porte chiuse.