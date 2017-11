GENOA, MARTEDI' RIENTRANO PANDEV E PERIN

13 novembre 2017

Ballardini non vede l'ora di riavere il Genoa al completo per poter lavorare al meglio in vista della delicata sfida salvezza contro il Crotone. Domani pomeriggio, per la ripresa al Centro Sportivo Signorini, il tecnico potrà disporre subito di Pandev e Perin. Si unirà al gruppo anche Pellegri, impegnato a Padova con l’Italia Under 19 nella partita contro l’Ungheria. Atteso per mercoledì, invece, il rientro di Galabinov; giovedì si unirà al resto della squadra anche Omeonga. In casa rossoblù sono da valutare le condizioni di Taarabt, reduce da un fastidioso mal di schiena.