GENOA, MARTEDI' ALLENAMENTI A PORTE APERTE

24 dicembre 2017

Il Genoa riprenderà la preparazione martedì pomeriggio, con una seduta a porte aperte, decisa dalla società assieme a mister Ballardini per favorire l’afflusso di tifosi al Centro Sportivo Signorini. Orario fissato alle 14,30. Sabato la gara in casa del Torino. Lo staff tecnico potrebbe avere la rosa al completo, salvo complicazioni, per la partita con i granata.