GENOA, LIEVE RISENTIMENTO PER ROSSI

20 gennaio 2018

Il Genoa prepara la sfida contro la Juventus, l’allenamento di oggi al Centro Signorini, dopo l’avvio in sala riunioni per analisi e indottrinamenti, ha visto una serie di esercitazioni a prevalente carattere tattico, con partitelle, conclusioni in porta e altre prove. Sotto osservazione le condizioni di Veloso, Rossettini e Rossi. I primi due si sono allenati regolarmente, svolgendo l’intero programma. Rossi ha concluso la seduta anticipatamente, a causa dei postumi di un lieve risentimento. Per le valutazioni sarà decisiva la giornata di domani, prima della partenza per Torino.