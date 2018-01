GENOA, LESIONE PER VELOSO: LUNGO STOP

31 gennaio 2018

Seduta incentrata su esercitazioni difensive e offensive per il Genoa di Ballardini, poi partitella a ranghi misti. Cattive notizie per Veloso: il centrocampista, ko con l'Udinese, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione tra il primo e il secondo grado del soleo della gamba destra. Si profilano quattro settimane di stop. Lavoro differenziato per Izzo a seguito di una contusione.