GENOA, LAVORO SPECIFICO PER I PORTIERI

2 febbraio 2018

Intensa seduta di allenamento per il Genoa in vista del posticipo di Serie A, in programma lunedì e che vedrà i rossoblù affrontare la Lazio all'Olimpico. Per Ballardini accurate operazioni per la prova dei movimenti e gli schemi di gioco, a integrazione delle partite a campo ridotto, e poi intero, che si sono succedute per fare la gamba e saggiare le risposte. Lavoro specifico per i portieri Perin, Lamanna e Zima, mentre il collaboratore tecnico Murgita si è fatto carico di allenare, con percorsi tematici, la tecnica di alcuni giocatori.