GENOA, KOUAMÉ È DIVENTATO PAPÀ

19/09/2018

Un unico, lungo allenamento mattutino ha sostituito il doppio impegno del Genoa previsto all'origine. Prima parte tutta in palestra con esercizi di potenziamento e agilità: pesi, salti in alto, balzi in avanti. Poi sul prato verde del "Signorini" per sciogliere i muscoli, nonostante il gran caldo, e per una serie di partitelle a campo e porte ridotti. Quindi ancora lavoro aerobico fino ai tre fischi di stop di mister Ballardini. Allenamento intenso che ha svolto anche Christian Kouamé, che è rientrato a Pegli dopo essere diventato papà e che ha sostenuto un allenamento differenziato e personalizzato assieme ai preparatori atletici: fatica, sudore e tanto caldo anche per lui dopo le gioie in famiglia. Giovedì è previsto un solo allenamento pomeridiano a porte chiuse, preceduto da una ricca sessione fotografica: il Genoa si metterà in posa, ma solo per pochi minuti. Poi tornerà a correre. Verso Roma.