GENOA, JURIC: "NON E' L'ULTIMA SPIAGGIA"

3 novembre 2017

Nonostante il Genoa stia vivendo un momento delicato, Ivan Juric sembra tranquillo in vista del derby. "Abbiamo lavorato bene e con tranquillità, abbiamo determinazione e vogliamo vincere. Siamo carichi. Non è l'ultima spiaggia per noi, il campionato è appena cominciato. Siamo serenamente arrabbiati, pensiamo solamente alla vittoria. Samp? Sarà il solito Genoa di sempre", ha detto a Premium Sport.