GENOA, JURIC: "ABBIAMO DOMINATO"

29 ottobre 2017

Ivan Juric è sconsolato dopo la sconfitta di Ferrara che inguaia il suo Genoa. "Mi viene difficile ogni volta spiegare le sconfitte, non sembro credibile. Fino al gol loro c’è stata una sola squadra in campo, abbiamo avuto almeno cinque occasioni da rete e al primo errore nostro abbiamo preso gol - ha spiegato ai microfoni di 'Premium Sport' -. Sembra incredibile ma la mia analisi è questa. Da domani penseremo al derby, ora dobbiamo ancora metabolizzare la sconfitta. La classifica è brutta ma la squadra ha giocato come doveva, non ha concesso praticamente niente alla Spal: purtroppo è un momento così. La squadra si esprime bene, facciamo degli errori che dobbiamo migliorare ma mi è difficile commentare sconfitte del genere. La squadra si esprime meglio rispetto all'anno scorso ma non riusciamo a fare punti, per una ragione o per l’altra. Abbiamo sbagliato troppi gol, alcune situazioni clamorose non siamo riusciti a concretizzarle".