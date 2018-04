GENOA: IZZO SI FERMA ANCORA, RIENTRA TAARABT

27 marzo 2018

Guai muscolari per Armando Izzo appena tornato a disposizione del tecnico del Genoa Ballardini dopo i problemi al ginocchio che lo avevano fermato ai primi di febbraio. Il difensore, che nell'amichevole di venerdi' scorso contro i francesi del Monaco aveva giocato un tempo, si e' fermato per un affaticamento muscolare a un polpaccio e nei prossimi giorni sara' sottoposto ad accertamenti. Ma Ballardini puo' contare su un rientro importante quello di Adel Taarabt che fermatosi la scorsa settimana per una distorsione alla caviglia e' tornato regolarmente in gruppo e a disposizione dell'allenatore in vista della delicata sfida di sabato con la Spal.