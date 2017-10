GENOA IN RITIRO PER PREPARARE IL DERBY

30 ottobre 2017

Confermata la fiducia a Juric almeno fino alla gara con la Sampdoria, il Genoa andrà in ritiro per preparare al meglio il derby di sabato, come si legge in una nota del club: "Tre giorni di ritiro all’Hotel Touring di Coccaglio per ottimizzare, in un contesto di maggiore riservatezza, la preparazione del derby in programma sabato allo stadio Luigi Ferraris. In ordine alla nuova decisione assunta e all’intermezzo degli allenamenti fuori sede, è confermata la ripresa della preparazione per domani pomeriggio, martedì 31 ottobre, presso il Centro Sportivo Signorini, ma con la possibilità, rispetto a quanto stabilito in precedenza, di accedere all’impianto da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. Staff e giocatori partiranno per Coccaglio mercoledì. Nella serata di venerdì la squadra rientrerà a Genova per proseguire il ritiro".