GENOA, I 23 CONVOCATI PER IL SASSUOLO

5 gennaio 2018

Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico del Genoa, Davide Ballardini, in vista della sfida interna in programma per domani alle 15 contro il Sassuolo. Poche le sorprese, con il recupero all'ultimo minuto di Biraschi e l'esclusione di Izzo. Questa la lista: 1 Perin, 2 Spolli, 3 Gentiletti, 4 Cofie, 8 Bertolacci, 10 Lapadula, 11 Taarabt, 13 Rossettini 14 Biraschi, 16 Galabinov, 19 Pandev, 20 Rosi, 21 Brlek, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 27 Ricci, 30 Rigoni, 38 Zima, 40 Omeonga, 49 Rossi, 64 Pellegri, 87 Zukanovic, 93 Laxalt.