GENOA, GALABINOV IN GRUPPO

15 novembre 2017

Giornata di lavoro intensa per il Genoa, oggi in gruppo si è rivisto il rientrante Galabinov, penultimo dei nazionali a tornare in pista, e così si intensificano le prove nell’ottica della trasferta di domenica a Crotone. Non si registrano sostanziali novità in riferimento alle condizioni fisiche dei giocatori non accorpati al protocollo collettivo allo stato attuale. In mattinata la squadra è stata divisa in due raggruppamenti, per svolgere un programma alternato tra palestra e campo. Potenziamento muscolare agli arti inferiori, con percorsi individualizzati a carattere funzionale tarati sulle singole esigenze. Addestramenti tattici e movimenti d’assieme sul terreno di gioco, per affinare l’intesa alla luce delle direttive di mister Ballardini. Tiri e conclusioni in porta.