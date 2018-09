GENOA, FAVILLI: "SPERO DI GIOCARE PRESTO CON PIATEK"

17/09/2018

Presente all'evento 'Figurine Panini Adrenalyn', l'attaccante del Genoa Andrea Favilli non sta più nella pelle in vista del suo rientro in campo: "In settimana dovrei rientrare in gruppo, sto bene. Ho avuto un piccolo acciacco che mi ha condizionato, ora spero dipartire e non fermarmi più. Siamo felici di questo inizio ma la strada è lunga, il campionato è duro e dovremo rialzarci dalle difficoltà. Secondo me però siamo una squadra competitiva. La concorrenza in attacco sarà dura, soprattutto davanti siamo competitivi ma questo porta tutti a dare qualcosa in più, a migliorarsi. Piatek è molto forte, non lo conoscevo ma è veramente forte. Ha un grande futuro davanti, spero di giocare con lui il prima possibile. Il mio obiettivo ora è quello di giocare, l'anno scorso l'ho fatto poco. Voglio trovare continuità e stare bene, il resto verrà da solo".