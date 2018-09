GENOA, DS DONATELLI: "TUTTO SECONDO ASPETTATIVE, C'E' DA LAVORARE"

18/09/2018

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale rossoblu il direttore sportivo del Genoa Mario Donatelli ha commentato l'avvio di stagione del Grifone: "Questo avvio di stagione è stato in linea con le aspettative. Siamo passati in Coppa Italia. Con Empoli e Bologna sono arrivate due vittorie meritate. Abbiamo accusato il passaggio a vuoto con il Sassuolo. Lì ci abbiamo messo del nostro per complicare la partita. C’è da lavorare, lo sappiamo”.