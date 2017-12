GENOA: DIFFERENZIATO PER ROSI, LAZOVIC E SPOLLI

26 dicembre 2017

Alla ripresa degli allenamenti in casa Genoa si è rivisto anche Aleandro Rosi, infortunatosi in occasione della partita contro il Benevento. Hanno svolto differenziato Lazovic, alle prese con noie muscolari che lo mettono in dubbio in vista della prossima partita contro il Torino, e Spolli, che si è limitato alla parte atletica del lavoro in palestra. Brutte notizie arrivano invece da Migliore, a cui è stata riscontrata una lesione di primo grado al soleo destro. Bertolacci dovrà fare esami nelle prossime ore per conoscere l'entità dell'infortunio al flessore destro.