GENOA, CRISCITO: "HO RINUNCIATO ALLA CHAMPIONS PER IL DERBY"

6 giugno 2018

"Il derby mi è mancato, ne ho vinti 5 su 7 e spero di vincerne ancora", le parole di Criscito durante la presentazione. "La mia è una scelta di cuore. Sono innamorato del Genoa e per tornare ho rinunciato ai soldi e a giocare ancora in Champions, ma sono felice. Non vedo l'ora di iniziare il ritiro, sarà emozionante ricominciare a correre con questa maglia nello stadio in cui sono cresciuto. Cercherò di trasmettere ai nuovi compagni la mia genoanità per dare tutti più del 100% in campo".