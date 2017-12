GENOA, BERTOLACCI VA VERSO IL RECUPERO

28 dicembre 2017

Dopo la doppia sessione di ieri, il Genoa continua la preparazione in vista del match con il Torino. Al termine del pranzo, riunione tecnica in sala video e poi i giocatori sono scesi in campo per la seduta d’allenamento pomeridiana. Al di là dell’assenza sicura di Migliore, in vista del match con i granata sono aumentate le chance di recupero per Bertolacci che oggi è tornato ad allenarsi con i compagni e ha effettuato l’intero programma.