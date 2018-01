GENOA: BERTOLACCI, PALLADINO E PELLEGRI FERMI PER L'INFLUENZA

1 gennaio 2018

Primo giorno dell'anno di lavoro per il Genoa. Dopo il riposo seguito al pareggio in casa del Torino, Ballardini e il suo staff hanno riabbracciato i giocatori al Centro Signorini, per un programma misto che prelude alla doppia sessione a porte chiuse di martedi', connotata da gruppi differenziati al mattino. L'influenza ha colpito pesante nel passaggio dal vecchio al nuovo. Bertolacci, Palladino e Pellegri non si sono allenati con i compagni. Le loro condizioni sono sotto il monitoraggio del comparto medico diretto dal dottor Gatto. Ha proseguito l'iter riabilitativo Migliore. Eseguita la fase di riscaldamento, una serie di addestramenti tecnici ha aperto il fascicolo del 2018. Poi esercitazioni e partitelle davanti a quasi un centinaio di tifosi. In vista della gara con il Sassuolo di sabato, non sono attese squalifiche da parte del giudice sportivo.