GENOA, BALLARDINI: "TRAGEDIA? OGNI TANTO CI PENSIAMO. POSSIAMO FARE BUONA STAGIONE"

25/08/2018

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Empoli, esordio in campionato per i rossoblu: "Ogni tanto il pensiero va alla tragedia accaduta - ha spiegato - Genova però sa tirare fuori il meglio di sé e si rialzerà. Noi dovremo essere concentrati e fare il nostro. Con l'Empoli sarà difficile, sanno come muoversi in campo e sono più rodati. Ma credo ci siano i presupposti per un'ottima stagione, anche se tutte le squadre che vedo sono attrezzate per salvarsi. Formazione? Ho un solo dubbio. Piatek e Favilli possono coesistere, ma Favilli ha un piccolo fastidio e dobbiamo verificare come sta".