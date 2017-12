GENOA, BALLARDINI: "ROSSI, HA FATTO EMOZIONARE TUTTI"

30 dicembre 2017

Termina 0-0 tra Torino e Genoa, a commentare la gara mister Ballardini: “Siamo stati bravi ed umili in fase difensiva, in settimana con la palla siamo bravi, la domenica non siamo così sciolti, l’aspetto offensivo può andare meglio. Rossi? Ha fatto emozionare tutti, ragazzo molto bravo e la gente lo conosce bene. Applauso commovente, speriamo che ci siano altri momenti come questo e che arrivino. Perin? Portiere da grande squadra, di spessore mondiale, ha qualità straordinarie”.