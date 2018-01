GENOA, BALLARDINI: "RIPARTIAMO DAL SECONDO TEMPO DI TORINO"

27 gennaio 2018

“Ripartiamo dall’ottimo atteggiamento avuto in campo con la Juventus nel secondo tempo. Con la voglia di fare bene”. Così il tecnico del Genoa, Ballardini, presenta la sfida con la squadra di Oddo: “L’Udinese è sempre stata una bella realtà del nostro campionato. Hanno forza e fisicità. Adesso stanno avendo un cammino regolare. Veloso sta bene, Zukanovic è recuperato. Riguardo a Pellegri c’è da congratularsi con il settore giovanile. Grazie ai tecnici e dirigenti che ogni anno sfornano ragazzi interessanti. Ha enormi potenzialità, è molto giovane e deve stare sereno e allenarsi bene. È destinato a fare una grande carriera. Rossi? Facciamo il tifo per lui, vogliamo rivederlo presto. Aspettiamo l’ultimo allenamento per vedere cosa ci dirà il campo, se giocare con una prima punta di ruolo o no. Abbiamo più soluzioni”. Infortunati: “Fuori abbiamo Rossi, Gentiletti e Rodriguez. Laxalt negli ultimi giorni si è allenato poco per un problema alla caviglia, sarà valutato oggi”.