GENOA, BALLARDINI: "RIPARTIAMO CON RABBIA, CHE TALENTO CENTURION"

18 novembre 2017

Tutto pronto per il suo nuovo esordio sulla panchina del Genoa a quattro anni di distanza dall'ultima volta, Davide Ballardini ha presentato così la sfida di domani in casa del Crotone alle 12,30: “Il Genoa deve ripartire, fortunatamente qui ci sono persone di spessore e tutto sarà più semplice ma dobbiamo dare tutti qualcosa di più. Contro il Crotone sarà una sfida difficilissima e intrigante, i nostri avversari sanno quello che devono fare e in casa hanno le capacità di mettere in difficoltà chiunque. È una squadra vera e ha la classifica e i punti che merita. Da parte dei miei voglio vedere la giusta rabbia e l'impegno per tirarci fuori da questa situazione. Non sarà importante il modulo ma la disponibilità di ognuno per la squadra. Io cercherò di portare le mie idee che però dovranno essere supportate dalle qualità dei giocatori. La Nazionale? Dispiace la non qualificazione ma potrebbe esserci l’occasione per alcuni di farsi notare dal nuovo dal ct”. Poi una battuta sulla moglie svedese: “Ci siamo separati” dice ridendo. In conclusione Crotone e i singoli: “Lapadula ha la testa per cambiare in un attimo il verso di questa stagione, Centurion è un grandissimo talento. Bertolacci? Ha qualità importanti, può essere un punto di riferimento ma deve dimostralo”.