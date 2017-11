GENOA, BALLARDINI PREPARA IL RIENTRO

14 novembre 2017

Dopo due giorni di riposo il Genoa riparte con i lavori al Centro Signorini, in vista dell’anticipo delle 12,30 di domenica con il Crotone allo Scida. Ballardini prepara il ritorno nel massimo campionato e a passare al setaccio le indicazioni provenienti dal campo. Occhi puntati sui rientri dei giocatori reduci dagli impegni con le nazionali. Non è escluso che per la partita con la squadra calabrese la rosa possa contare su tutti gli effettivi, non essendoci peraltro assenze legate ai provvedimenti del giudice sportivo. Dopo l’allenamento odierno, la squadra effettuerà nella giornata di domani una doppia sessione a porte chiuse. La partenza del team è fissata nel pomeriggio di sabato per l’aeroporto di Lamezia Terme.