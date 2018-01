GENOA, BALLARDINI: "NON MERITAVAMO DI PERDERE"

28 gennaio 2018

Genoa sconfitto dall’Udinese di Oddo. Mister Ballardini analizza così la gara ai microfoni di Premium Sport: "Non meritavamo di perdere ma ci sta. Gli altri hanno fatto poco e hanno vinto. Ora il Genoa è una squadra solida che concede poco. Abbiamo dei giocatori con delle buone caratteristiche forse ci manca qualcosa negli ultimi metri. Rigoni ha fatto un ottimo inserimento. Per il mercato, non è facile trovare a gennaio giocatori che possano aiutare. Sappiamo dove siamo carenti, magari dietro o centrocampo. In avanti abbiamo tanti giocatori tenendo presente che fuori abbiamo Rossi. Pellegri è un ragazzo straordinario, non lo perdiamo perché va in una società che ha puntato su di lui, dovrà fare il suo percorso. Questa società ha fatto vedere che vuole investire su un giocatore dalla grande prospettiva in Italia magari aspettano".