GENOA, BALLARDINI: "COL TORO SERVIRÀ UNA GRANDE GARA"

29 dicembre 2017

Il Torino sarà l’ultimo scoglio da superare per il Genoa di Davide Ballardini, il tecnico dei rossoblù reduci dalla vittoria con il Benevento ha presentato così il match in conferenza stampa: “Siamo contenti per l’ultima vittoria ma non siamo sereni, ci aspetta un Torino che ha grandi ambizioni e una rosa forte e competitiva e questo ci deve spingere a fare bene. Venendo alla mia squadra, Migliore, Ricci e Rodriguez sono indisponibili mentre Centurion non si è allenato. Rosi e Bertolacci ieri si sono allenati e oggi valuteremo le loro condizioni. Aggiungo che ho giocatori come Brlek, Pellegri, Galabinov e Biraschi che mi stanno mettendo in difficoltà nelle scelte come Omeonga e Lapadula. Penso sempre alla migliore formazione e spero di sbagliare il meno possibile. Lapadula titolare? Vedremo. Per ora mi piace il fatto che siamo una squadra compatta e che si muove in maniera armoniosa. Ho quasi sempre giocato coi tre attaccanti ma la cosa più importante resta la compattezza tra i reparti”.