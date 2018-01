GENOA, BALLARDINI: "C'È ANCORA MOLTO DA FARE"

6 gennaio 2018

Il Genoa batte il Sassuolo in casa e si gode la vittoria. "C'è ancora molto da fare, si può giocare meglio". Ballardini analizza così la sfida: "Galabinov ha fatto un gran gol dopo tanto che non giocava. Esempio che abbiamo tanti giocatori seri. Perin è un portiere di spessore internazionale. Ragazzo dalle qualità straordinarie. Lazovic? È un giocatore che si esprime meglio dalla metà campo in avanti. Il Sassuolo è una squadra che c'entra poco con la classifica che ha e lo ha dimostrato anche oggi. Partita molto difficile, sono ben organizzati, bisognava stare attenti".