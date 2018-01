GENOA, BALLARDINI: “CONTRO LA JUVE SERVE PERSONALITÀ”

20 gennaio 2018

“Dobbiamo andare a giocare con grande personalità all’Allianz Stadium, con tanta corsa e da squadra che fa una grande partita”. Suona la carica Davide Ballardini in vista della sfida che vedrà impegnato il suo Genoa sul campo della Juventus: “La squadra sta bene, sappiamo di non aver raggiunto ancora niente e di dover fare ancora molto. In attacco abbiamo molte alternative e tutti si fanno trovare pronti quando chiamati in causa, Rossi in questo momento deve pensare ad allenarsi e mettere minuti nelle gambe”.