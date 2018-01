GENOA, BALLARDINI: “CONCENTRATI SUL SASSUOLO”

5 gennaio 2018

“Ci aspetta una sfida contro una squadra importante che ha una società alle spalle”. Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, presenta la gara di domani del Grifone ricordando ai suoi giocatori tutte le possibili insidie del match: “Il Sassuolo è un esempio per il calcio italiano, svolgono un ottimo lavoro. Cerchiamo di non farci distrarre dal calciomercato, restiamo concentrati sulla partita. Sono ancora in dubbio Izzo, Veloso, Migliore, Centurion, Taarabt e Biraschi. Pepito Rossi sta crescendo dal punto di vista atletico, Lapadula è tornato ai suoi livelli migliori”.