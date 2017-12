GENOA, BALLARDINI: “CON IL BENEVENTO SERVIRÀ ATTENZIONE”

22 dicembre 2017

“Rossi ha dimostrato di essere a buon punto, la strada è quella giusta”. Il tecnico Ballardini apre le porte all’ultimo acquisto rossoblù in vista della gara di domani del Genoa contro il Benevento. “Posso contare su una squadra che sa come muoversi anche in fase difensiva, composta da giocatori che non si risparmiano mai. Non ci sono carenze atletiche, ma in alcune fasi della gara perdiamo sicurezza. La serenità viene se sai ciò che devi fare e noi stiamo ancora crescendo. Contro il Benevento dobbiamo fare una bella partita, con grande attenzione e molta voglia di fare bene. Affronteremo una squadra con giocatori forti da non sottovalutare”.