GENOA, AL SIGNORINI SPUNTA FRANCO BARESI

16 gennaio 2018

Il Genoa ha svolto una doppia seduta di allenamento in vista della sfida in programma lunedì in casa della Juventus. Sul nuovo prato del centro Signorini la squadra si è allenata regolarmente ad eccezione di Migliore, tenuto sotto osservazione, e di Ricci, costretto a rallentare i ritmi della preparazione. All'allenamento ha assistito anche Franco Baresi, intrattenutosi a fine sessione con il tecnico Ballardini.