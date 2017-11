GATTUSO: "PIRLO POTRA' FARE CIO' CHE VORRA' NEL MONDO DEL CALCIO"

7 novembre 2017

Gennaro Gattuso ha parlato a Radio 24 dell'addio al calcio di Andrea Pirlo, suo compagno nel Milan e in Nazionale: "Vedendo Pirlo giocare mi chiedevo spesso: Ma io posso giocare a calcio con lui? Devo cambiare mestiere. Io ho giocato quasi 20 anni insieme ad Andrea, nazionale compresa. Nei momenti di difficoltà, gli passavo il pallone e dicevo: "Fai quello che vuoi". Ero sicuro quando gli ero accanto, ho capito quello che dovevo fare e al resto ci pensava lui. E per questo sicuramente lui è stato molto più utile alla mia carriera che io alla sua" ha ricordato. Sul futuro, Gattuso non ha dubbi: "Potrà fare quello che vorrà nel mondo del calcio, ha intelligenza fuori dal comune. Ha credibilità e ha una grande testa". Sui successi in bianconero: "Ha avuto una fortuna incredibile, perché quando superi i 30 anni nel nostro lavoro bisogna lavorare nel quotidiano ed è necessario faticare. Ha trovato la Juventus che non faceva le coppe europee. Inoltre sapete come lavora Antonio Conte: è uno che ti fa star male in settimana, ma dopo un paio di mesi cominci a stare bene. A lui mancava quello, il lavoro l'ha aiutato, ha messo più forza nelle gambe e gli è tornato grande entusiasmo. Aveva toccato con mano che lavorare durante la settimana lo faceva stare bene. Secondo me il segreto è stato quello".