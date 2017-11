Gattuso, dalla telefonata di Berlusconi al messaggio ai tifosi

27 novembre 2017

Montella esonerato, Rino Gattuso il nuovo corso, la speranza. Un altro dei big dei MIlan vincitutto, dopo Seedorf e Pippo Inzaghi, è chiamato a risollevare le sorti di una squadra che ha come rimosso il concetto di vittoria, quasi rassegnata. E' successo tutto in fretta, questa mattina. Ma la necessità di un cambio di rotta era evidente: con 8 punti nelle ultime 9 partite, la discesa rischiava di essere senza fine. La lunga giornata rossonera a Milanello si è chiusa alle 18,30: il commiato di Montella, l'arrivo di Gattuso, il pranzo fra i due, tante altre cose. Per Rino appuntamento al domani, ore 13,30: la presentazione ufficiale.