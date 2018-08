GASPERINI: "SETTIMANA IMPORTANTE PER LA STAGIONE"

16/08/2018

"Con l'inizio del campionato in vista non era facile. E anche la prossima settimana sarà molto importante per il prosieguo della stagione". Così Gian Piero Gasperini ha commentato la vittoria dell'Atalanta nel ritorno del terzo turno dei preliminari di Europa League contro l'Hapoel Haifa. "Bravi i ragazzi per l'impegno, nel secondo tempo abbiamo giocato meglio e sono arrivati i due gol - ha aggiunto -. Zapata? Gol che fa morale. Sta crescendo, per ambientarsi un po' ci vuole". Poi una battuta sulla tragedia che ha colpito Genova e sulla scelta della Lega di rinviare solo le gare di Genoa e Samp: "Stop al campionato? Quando capitano queste tragedie, e ne sono successe altre, non sai mai qual è la condizione migliore se bisogna fermarsi a riflettere o meno, in questi casi non critico né una scelta né l'altra. Ciò che sarà deciso mi va bene".