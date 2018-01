GASPERINI: "ROMA? RIFACCIAMOCI DELL'ANDATA!"

5 gennaio 2018

"Dobbiamo calarci subito in questa partita. In campionato avevamo fatto bene, poi la sconfitta col Cagliari ha rallentato la nostra corsa e dobbiamo cercare di recuperare". Così Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Atalanta: "A Roma sarà una partita molto difficile ma dobbiamo cercare di fare più punti possibili. La Roma ha fatto un girone d'andata importante, Di Francesco ha fatto un ottimo lavoro. La gara d'andata ci ha lasciato un po' di rammarico. É stata la fotocopia del nostro girone d'andata: non sempre abbiamo raccolto quanto meritavamo. Adesso in campionato l'obiettivo è restare agganciati e poi sperare a marzo-aprile di poterci giocare le nostre chance. Ho l'impressione che nel ritorno il campionato sarà molto più equilibrato perché ci sono squadre agguerrite e la lotta per la salvezza è serrata".