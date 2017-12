GASPERINI: "GRUPPO CHE MI DÀ SODDISFAZIONI"

23 dicembre 2017

“Per noi un grande successo questo, per la classifica ma anche per dare valore a questo momento davvero buono”. Le parole del tecnico dell’Atalanta, Gasperini dopo la vittoria ottenuta contro il Milan di Gattuso: “Milano ha altre abitudini ma in qualche modo bisogna ripartire, un passettino alla volta per cercare di migliorarsi ma senza nulla togliere a loro, l’Atalanta ha fatto una grande partita. Rammarico – spiega Gasperini a Premium - di non poter utilizzare più giocatori, il loro comportamento è di grande professionalità. Tutti hanno avuto sempre buon atteggiamento e disponibilità”.