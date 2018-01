GASP: "GLI ASTRI NON SONO STATI A FAVORE"

30 gennaio 2018

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini fa buon viso a cattivo gioco dopo la sconfitta con la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia. E soprattutto non alza bandiera bianca: "Ci giocheremo la qualificazione allo Stadium, questo non è un risultato buonissimo per noi ma ci lascia dei margini", ha spiegato ai microfoni di Raisport. "Non è stata la miglior serata, con il gol subito dopo due minuti e il rigore sbagliato, ma i ragazzi hanno giocato con coraggio e il pareggio poteva starci. È risaputa la forza della Juve, ma noi - ha aggiunto - abbiamo fatto la nostra parte con lucidita' e qualche occasione e' stata creata. Questa sera gli astri non erano a nostro favore".