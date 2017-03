Gabbiadini: "Tifo Napoli ma in Champions spero nella Juve"

15 marzo 2017

"Tifo Napoli ma sono italiano e spero che la Juve faccia bene in Champions". Parola di Gabbiadini, ex attaccante azzurro e ora grande protagonista con la maglia del Southampton. "Peccato l'eliminazione con il Real. Il Napoli ha giocato come sa, ha messo in difficoltà una squadra di campioni e non meritava di uscire - ha detto a Premium Sport - Sarri? Non è successo niente, è un grandissimo allenatore ed è merito suo se il Napoli ora gioca così".