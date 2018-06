GABBIADINI: RITIRATA LA PATENTE PER SEI MESI

14/06/2018

Si chiude nel peggiore dei modi la stagione di Manolo Gabbiadini, 28 presenze e soli 5 gol stagionali. Evitata per il rotto della cuffia la retrocessione con il suo Southampton, all'attaccate ex Napoli è stata sospesa per sei mesi la patente dalla polizia inglese perché pizzicato a novembre a mandare sms con lo smartphone alla guida della sua Mercedes sull'autostrada M27 nei pressi della città inglese.