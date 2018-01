FUTURO SAN SIRO: IL 5/2 INCONTRO COMUNE CON INTER E MILAN

12 gennaio 2018

"Il 5 febbraio, insieme agli assessori Tasca (bilancio) e Guaineri (sport), incontreremo il Milan e l'Inter per discutere degli sviluppi futuri dello Stadio Meazza". Lo annuncia sulla sua pagina Facebook l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, in merito alla decisione dei due club milanesi di non rinnovare il contratto con la societa' di servizi dello stadio Meazza. "Pensiamo che San Siro per la sua storia, per il suo fascino, debba essere sempre tra le eccellenze negli stadi europei e oggi necessita di investimenti che vanno chiaramente condivisi con le due squadre. È un'opportunita' per la citta' - ha aggiunto - e il calcio e' anche una grande risorsa turistica, e' una grande opportunita' per le due squadre e siamo convinti possa, quindi, essere un incontro importante per definire con chiarezza gli obiettivi".